В России устроили травлю чемпионке Олимпиады-2024 по боксу

Российская пропаганда устроила настоящую травлю олимпийской чемпионке Парижа-2024 по боксу Иман Хелиф. Подконтрольные Кремлю СМИ все как один опубликовали "сенсационные" результаты исследования французского издания Le Correspondant, где раскрываются медицинские детали обследования 25--летней алжирке.

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Россияне сообщили, что у Иман отсутствует матка, зато есть тестикулы и "микропенис". Также врачи якобы нашли у алжирки мужской кариотип XY и характерный мужчинам уровень тестостерона.

Le Correspondant — малоизвестное издание: другие сайты ссылались на него всего около 70 раз с 2019 года. В описании сайта сказано, что его создал "великий репортер" Джаффер Аит Аудья. Он же возглавляет издание.

В тексте в качестве подтверждения версии автора есть только две обрезанные фотографии экрана компьютера, на котором открыт документ с описанием медицинских проблем женщины — ее называют "Иман" (фамилия Хелиф в этих документах не упоминается). Вся остальная информация о здоровье Хелиф приводится в интерпретации автора.

При этом авторы указывают, что "Le Correspondant получил доступ к медицинскому досье Иманы Хелиф, тщательно скрываемому Алжирской федерацией бокса и самой спортсменкой. Досье хранится в двух престижных клиниках: в больнице Кремлин-Бисетр в Париже и больнице Мохаммеда Ламина Дебагина в Алжире, где она наблюдается у ведущих эндокринологов".

Сам стиль "расследования" нельзя назвать нейтральным, пишет Медуза. В первом же абзаце цитируется Владимир Путин. Дальше автор многократно использует оценочные и ироничные выражения, характеризуя боксершу (например, пишет, что "красотка устроила драку в отеле"). В тексте приводится множество дискредитирующих историй из жизни Иман Хелиф, однако их источники преимущественно не указываются. Однажды автор ссылается на неназванного "близкого друга Хелиф", а в остальных случаях просто описывает события как факт, не приводя никаких доказательств.

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