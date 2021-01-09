В России экс-боксер избивал сына ради "любви к спорту". Фото последствий

Максим Иншаков Бокс 11:07, 9.01.2021

В Нижнем Новгороде 36-летний бывший боксер серьезно травмировал пятилетнего сына, пытаясь сделать из него спортсмена.

Боксер бил сына
Telegram-канал Mash
Подозреваемый мужчина
Telegram-канал Mash

Как сообщает Telegram-канал Mash, результатами принудительной спортотерапии для мальчика стали перелом бедра, трещина в руке и другие травмы.

Сам спортсмен версию с насилием отрицал. По словам мужчины, его ребенок упал на прогулке и получил трещину руки, а бедро сломал, когда прыгал. Мать мальчика Марина Антошкина отказалась верить оправданием супруга и заявила на него в полицию.

Пострадавший мальчик
Telegram-канал Mash
Последствия избиения
Telegram-канал Mash
Мальчик получил серьезные травмы
Telegram-канал Mash

После того, как местная прокуратура начала проверку, экс-боксер сбежал, и на момент публикации новости находится в розыске.

"Установлено, что отец 5-летнего мальчика на протяжении длительного времени жестоко обращался с ним, в результате чего ребенок получил травмы", – говорится в сообщении пресс-службы нижненовгородской прокуратуры.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Петербурге боксер убил педофила за нападение на сына. Спортсмен был приговорен к 2,5 годам колонии за убийство.

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