В России арестован вице-чемпион мира по боксу

Бронзового призера Олимпийских игр 2016 года по боксу Владимира Никитина (9-1-1, 2 КО) заключили под стражу, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда. 33-летнего Никитина обвинили в вымогательстве 300 000 рублей с применением насилия (статья 163 УК РФ). В СИЗО спортсмен будет находиться до 23 февраля.

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Владимир Никитин является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страні России (2012, 2014, 2015), трехкратным бронзовым призером чемпионата России (2009, 2010, 2011), многократным победителем турниров международного и национального значения в любителях.

. Боксер выступал в легчайшей, во второй легчайшей, в полулегкой, во второй полулегкой, и в легкой весовых категориях. На чемпионате мира Европы 2013 года взял бронзу, на мировом первенстве в том же году завоевал "серебро".

Среди профессионалов действующий чемпион Евразии по версии EBP (2022—н.в.) в полулегком весе. Этот титул он завоевал 19 августа 2022 года в Сыктывкаре (Россия) единогласным решением судей (счёт: 99-91, 100-90 — дважды), победив опытного танзанийца Алли Мверангу (12-3).

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