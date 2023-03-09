Усик собрался играть против ''Динамо'' в УПЛ

Украинский чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) заявил, что планирует сыграть за "Полесье" в украинской Премьер-лиге. Наш боксер вспомнил историю из своего детства, когда отец впервые привел его на футбол.

Видео дня

Это был поединок на старом стадионе "Таврии", когда местный одноименный клуб добыл победу над столичным грандом.

"Это безумная игра была. От отца я слышал, что это такая команда, "Динамо", по телевизору смотрел, а тут я познакомься вживую с этой командой. С тех пор я болею за этот клуб. Думаю, что это наверняка такая дань отцу, который знакомил меня вообще со спортом. Для меня, конечно, этот клуб родной", - рассказал Александр в эфире своего Youtube-канала.

Усик объяснил, почему принимает участие именно в играх за житомирскую команду.

"Полесье", потому что Геннадий Владиславович [Буткевич], мой старший друг, владелец этого клуба. Я буду поддерживать этот клуб, он мне нравиться. Там крутые пацаны. Не смотря на то, что там возрастные ребята, они чувствуют себя на 20 лет, как они играют, как они бегают. Но "Динамо" в сердце. Когда "Полесье" выйдет в Премьер-лигу, я буду играть за них в УПЛ против "Динамо", - сказал Усик.

Наш чемпион не уверен, что он сможет выйти на поле в этом сезоне.

"Мы общаемся по этому поводу с моей командой, но команда и тренерский штаб не очень этому рады, потому что поединок серьезный и риски неоправданны. Надо быть собранным и готовиться к своему поединку", - заявил украинский супертяж, имея в виду бой с Тайсоном Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!