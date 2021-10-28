Усик рассказал, как праздновал и чем занимается после победы над Джошуа

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик после победы над Энтони Джошуа не спешит вернуться к тренировкам. Однако и расслабляться, как предыдущий обидчик британца, Энди Руис-младший, украинец не собирается.

В интервью английскому изданию Daily Mail 34-летний уроженец Крыма рассказал, что не повторит ошибок американца. После нокаута Джошуа в Нью-Йорке в 2019-м Энди организовывал вечеринки, парады, предложение руки и сердца. Набрав лишний вес, он уступил Энтони по очкам в реванше.

"Я не собираюсь праздновать победу, как Энди Руис. Даже сейчас [за столом] все наслаждаются ароматом вина, а я – негазированной воды", – говорит Усик.

Видео дня

Александр признался, что после победы не заказывал из ресторана ничего особенного, а ел обычные блюда из меню. Признается, что любит итальянскую кухню: пиццу, пасту. Сейчас он "ничем особенным" не занимается: проводит время в кругу семьи, с детьми, ходит на рыбалку – "просто расслабляется". В частности, посещает в Киеве тренировки сына Кирилла, который занимается футболом.

Также боксер благодарит Бога за то, что в его жизни "все хорошо". Загадывать наперед он не хочет [сколько лет будет в боксе], а сосредотачивается на ближайшей задаче. Реванш украинца с британцем намечен на весну 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа позвал Фьюри в свой лагерь перед реваншем с Усиком.

Тем временем, Джошуа объявил Усику войну и нашел фатальную ошибку в первом бою.