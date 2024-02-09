Усик ответил на вопрос, готов ли пойти воевать против России, и рассказал о погибших друзьях

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (34-0-1, 24 КО) выразил готовность в случае необходимости присоединиться к Вооруженным силам Украины. Наш боксер добавил, что многие его друзья погибли на войне против российских оккупантов или получили тяжелые ранения.

Об этом Усик заявил в интервью авторитетном изданию The Times. Украинский чемпион подчеркнул, что он активно поддерживает защитников нашей страны, отметив их высокий боевой дух и оптимизм, который во много раз превосходит настроения среди гражданских людей.

"Я готов отправиться на фронт, если понадобится .Ужасно, когда молодой человек остается без руки и ноги. У меня много друзей, которые сейчас защищают нашу страну от врага. Некоторые погибли. Некоторые лишились конечностей. Я навещаю их, разговариваю с ними и помогаю, чем могу, их храбрые сердца все еще бьются. Они не потеряли дух. Они более позитивны, чем люди, которым не приходится постоянно думать о войне", – сказал Усик.

Отметим, что 18 мая супертяж должен подраться с британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Изначально он планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента. Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу, при этом не став обвинять соперника за это. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь, легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

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