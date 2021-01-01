Усик никого в супертяжах не пугает. У парня нет удара, – Чисора

Максим Иншаков Бокс 15:04, 1.01.2021 Обновлено: 20:08, 1.01.2021

Британский боксер Дерек Чисора (32-10, 23 КО) скептически оценил будущее украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в супертяжелом дивизионе.

По словам Чисоры, у крымчанина нет удара, слабая физическая сила и он никого в супертяжах не пугает.

Комментируя последствиях их совместного боя, британец вспомнил, как пропустил самый крутой удар Усика, при этом не испытав особых негативных последствий.

"Его активность в норме, но мощи там нет. Я был очень разочарован, как прошел бой. Все что он делал – сбегал. Я-то думал, что мы профи, а не любители. Постоянно что-то делал, задавал темп, бегал за ним. Но он просто бегал от меня", – цитирует Чисору Vringe.com со ссылкой на iFL TV.

Несмотря это, Дерек считает, что Усик за счет своей мобильности может победить в потенциальных боях против Джо Джойса и Диллиана Уайта.

"Если ты не готов к такой подвижности Усика, он тебя пройдёт. Это будет долгая прогулка для каждого из них", — считает Чисора.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) Андрей Рябинский назвал небольшие габариты Усика его единственным недостатком в супертяжелом весе.

1 ноября Усик добыл победу над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

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