Усик и Джошуа гонорары в реванше поделят не так, как принято

Промоутер свежеиспеченного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Александра Усика, Александр Красюк, приоткрыл некоторые детали переговорного процесса со стороной Энтони Джошуа. В частности, по его словам, в матче-реванше боксеры договорились поделить прибыль поровну.

Об этом он рассказал в общении на сайте "Трибуна". Причем, оказывается, Красюк обсуждал финансовый вопрос со промоутером британца Эдди Хирном еще до первой встречи соперников.

"Переговорный процесс о гонорарах уже не будем вести. Мы обо всем договорились заранее. Так что теперь будет 50 на 50", – коротко сообщил Александр.

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Заметим, что обычно в случае реванша действующий чемпион получает больше половины прибыли от поединка. Однако в данном случае украинская сторона согласилась на уступки при ведении переговоров, чтобы заполучить-таки право на бой с Джошуа. Кстати, за первую встречу соперников в Лондоне хозяева ринга прописали себе львиную часть доходов.

"Шоу было очень масштабное и однозначно прибыльное. Мы [с Хирном] взяли за основу распределение гонораров 80% на 20%, но немножко передвинули эти цифры. Доходная часть будет между нами перераспределена", – раскрыл небольшой секрет Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о шоке Усика от боя Фьюри – Уайлдер.

Также на днях Усик уступил первое место рейтинга супертяжей.