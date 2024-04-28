'Усик чуть не умер в больнице'. РосСМИ написали про украинского чемпиона, спровоцировав вопли у z-патриотов

Одно из самых популярных спортивных изданий России за 3 недели боя за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе решило порадовать своих подписчиков биографическим материалом про Александра Усика. Авторы sports.ru назвали статью "Врачи давали небольшие шансы": Усик чуть не умер от пневмонии и год провел в больнице".

В материале приводятся общеизвестные факты о детстве нашего соотечественника. Рассказывается, что семья Усика родом из Черниговской области, где Александр пережил самое серьезное испытание, полностью изменившего его мировозрение.

Во втором классе Усик сильно простудился и подхватил двустороннюю пневмонию. Врачи не давали позитивных прогнозов и 10-летний Саша готовился умереть. После встречи со священником Усик изменился - стал много тренироваться и поверил в бога.

После того, как не сложилась судьба в футболе, Александр стал добиваться огромных успехов в боксе.

"Были такие соревнования – со счетом, например, 25:0 в пользу Усика. Он сам сделал себя мужчиной. Вот взял и сделал. Как пошел выигрывать, и выигрывать стал так уверенно, что было понятно – придет к чемпионским званиям", – цитирует sports.ru тренера Усика Сергея Лапина.

В комментариях российские патриоты возмутились таким хвалебной статьей про украинца. Слова о том, какой Саша молодец, спровоцировало бурную реакцию у юзеров.

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