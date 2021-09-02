Украинский боксер Хижняк, взявший "серебро" на ОИ-2020, женился. Фото

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио боксер Александр Хижняк сыграл свадьбу со своей возлюбленной Татьяной. Торжественная церемония прошла в Полтаве.

Об этом сообщается на странице Федерации бокса Украины (ФБУ) в Facebook. В организации поздравили молодоженов и пожелали им счастливой семейной жизни.

"В жизни нашего ведущего украинского боксера-олимпийца Александра Хижняка произошло знаменательное событие! Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр женился на очаровательной девушке Татьяне! Дорогое молодожены! Поздравляем вас с самым важным шагом, на который способны двое любящих людей! Желаем, чтобы взаимопонимание, любовь и дружба были залогом долгой и счастливой семейной жизни. Достатка, мира и тепла вашей семье! Горько!" – написали в социальной сети.

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Судя по странице Татьяны в Facebook, она, как и Александр, увлекается занятиями спортом. В ее профиле можно найти фотографии с теннисного корта и доской для серфинга. В 2019 году она закончила факультет туризма и отельного бизнеса в польской школе экономики, а в 2020-м девушка поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко на филологию и журналистику.

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