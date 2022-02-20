У украинского боксера в России украли победу в чемпионском бою. Видео

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
4,0 т.
Зоравор Петросян
nosound
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Украинский проспект Зоравор Петросян (12-2, 5 КО) проиграл россиянину Ивану Козловскому (5-0, 2 КО) в поединке за пояс WBC Asia. 10-раундовый бой на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге прошел всю дистанцию и завершился раздельным решением судей 91:99, 96:94, 96:94.

Зоравор Петросян

Начало встречи было за действующим чемпионом, однако затем Петросян перехватил инициативу. 23-летний уроженец Полтавы работал сериями, вынуждая оппонента придумывать нестандартные ходы в защите.

Зоравор Петросян проиграл Ивану Козловскому
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Ближе к заключительному отрезку украинский боксер стал медленнее, а его удары все реже попадали в цель. Козловский стал рисковать, открываясь, но при этом все равно работал лишь вторым номером.

Зоравор Петросян удачливее атаковал

В последней трехминутке оба бойца забыли про защиту, устроив настоящую рубку. Несмотря на очевидное преимущество нашего соотечественника, два рефери отдали победу хозяину рингу.

Козловский работал вторым номером

Тренер Петросяна Вячеслав Сенченко заявил, что у его подопечного украли победу.

"Решение нечестное. Зоравор был точнее Козловского, был агрессивнее, он в целом был лучше. Мы не согласны с решением и уже подали протест в WBC", - написал Сенченко в комментарии на странице Luckypunch в Instagram.

Вячеслав Сенченко заявил, что у его подопечных украли победу
Вячеслав Сенченко заявил, что у его подопечных украли победу

Решение подать апелляцию озвучил и сам боксер.

"Мое мнение и мнение почти всего зала,что меня обокрали. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой я выиграл я могу это сказать с чистой совестью! Ну ничего.. у нас такой тернистый путь, и мы его пройдем достойно. Чтобы нам не было стыдно за тот бокс который я показываю, и буду показывать! К моему сопернику претензий не каких не имею,он достойный парень,и он сам сказал "что мы сделали свою работу,а судьи уже так решили", – написал Петросян у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петросян добыл красивую победу в рамках вечера бокса RCC Boxing Academy в Екатеринбурге, Россия.

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