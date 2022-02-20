У украинского боксера в России украли победу в чемпионском бою. Видео

Украинский проспект Зоравор Петросян (12-2, 5 КО) проиграл россиянину Ивану Козловскому (5-0, 2 КО) в поединке за пояс WBC Asia. 10-раундовый бой на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге прошел всю дистанцию и завершился раздельным решением судей 91:99, 96:94, 96:94.

Начало встречи было за действующим чемпионом, однако затем Петросян перехватил инициативу. 23-летний уроженец Полтавы работал сериями, вынуждая оппонента придумывать нестандартные ходы в защите.

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Ближе к заключительному отрезку украинский боксер стал медленнее, а его удары все реже попадали в цель. Козловский стал рисковать, открываясь, но при этом все равно работал лишь вторым номером.

В последней трехминутке оба бойца забыли про защиту, устроив настоящую рубку. Несмотря на очевидное преимущество нашего соотечественника, два рефери отдали победу хозяину рингу.

Тренер Петросяна Вячеслав Сенченко заявил, что у его подопечного украли победу.

"Решение нечестное. Зоравор был точнее Козловского, был агрессивнее, он в целом был лучше. Мы не согласны с решением и уже подали протест в WBC", - написал Сенченко в комментарии на странице Luckypunch в Instagram.

Решение подать апелляцию озвучил и сам боксер.

"Мое мнение и мнение почти всего зала,что меня обокрали. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой я выиграл я могу это сказать с чистой совестью! Ну ничего.. у нас такой тернистый путь, и мы его пройдем достойно. Чтобы нам не было стыдно за тот бокс который я показываю, и буду показывать! К моему сопернику претензий не каких не имею,он достойный парень,и он сам сказал "что мы сделали свою работу,а судьи уже так решили", – написал Петросян у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петросян добыл красивую победу в рамках вечера бокса RCC Boxing Academy в Екатеринбурге, Россия.