'Так Усика еще никто не бил': тренер Уайлдера – о проблемах для украинца

Тренер бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, 41-летний Малик Скотт, считает, что его подопечный может создать проблемы Александру Усику. Несмотря на то, что американец и украинец пока что не собираются биться, бывший боксер Скотт решил возвысить своего бойца и припугнуть крымчанина.

Слова Малика приводит сайт BoxingNews24. При этом специалист все же отдал должное Усику.

"Я думаю, что стиль Усика подходит Деонтею, чтобы донести до него "бомбу". Еще ни в одном 12-раундовом бою я ни разу не видел, чтобы украинца кто-то бил так мощно, как это может сделать Уайлдер.

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Да, по Усику попадал [россиянин] Мурат Гассиев. Он – действительно очень-очень хороший панчер. Хотя в день их боя Усик стал для него большой проблемой", – высказался Скотт.

При этом он заметил, что поставил бы на победу Усика в вероятном бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Мол, британец стал более тяжелым и уязвимым, а удары украинца на самом деле наносят больше ущерба, чем кажется.

Тем временем, Уайлдеру предлагают провести поединок с ветераном Дереком Чисорой, которого в 2020 году по очкам победил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уайлдер сделал признание о бое с Фьюри.

Также стало известно о шоке Усика от боя Фьюри – Уайлдер.