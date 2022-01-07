Тайсон Фьюри определился с датой следующего боя

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри следующий раз выйдет на ринг в субботу, 26 марта 2022 года. При этом, что интересно, одиозный британец пока что не знает точно, с кем будет биться.

Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал промоутер Цыганского короля Фрэнк Уоррен. Обязательным претендентом на пояс 33-летнего Фьюри является его соотечественник Диллиан Уайт. Однако 34-летний уроженец Ямайки категорично не согласен с распределением гонораров 80/20 в процентном отношении.

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Диллиан подал иск в суд, чтобы выбить себе больше денег. Однако слушания намечены только на март, поэтому он вряд ли выйдет против Фьюри. Единственный вариант, при котором этом возможно, – согласие на предложение 80/20, считает промоутер.

Похоже, отпадает и вариант с объединительным боем с украинцем Александром Усиком, поскольку Джошуа принял окончательное решение по реваншу с Усиком и не откажется от повторного поединка.

Самым вероятным местом следующей битвы Тайсона его английский промоутер назвал Британию. Хотя и заметил, что существуют другие варианты.

Напомним, 9 октября чемпион нокаутом победил американца Деонтея Уайлдера, выиграв свой 31-й бой в профи при одной ничьей.

Как сообщал OBOZRVATEL, Усик собрался драться с Фьюри в Саудовской Аравии.

Тем временем Тайсона Фьюри побили палками на тренировке.