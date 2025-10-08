Сын легендарного чемпиона мира по боксу Артуро Гатти найден повешенным у себя дома

Сын легендарного канадского чемпиона мира по боксу Артуро Гатти – 17-летний Артуро Гатти-младший – погиб в Мексике. По данным The Daily Mail, подростка нашли повешенным в квартире, где он находился вместе со своей матерью Амандой Родригес. Тело обнаружил сосед.

Трагедия произошла спустя чуть больше шестнадцати лет после загадочной гибели его отца.

Бывший телохранитель и близкий друг Гатти-старшего, актер и каскадер Чак Зито, первым сообщил о гибели юноши в Instagram: "С тяжелым сердцем должен сказать... покойся с миром, 17-летний Артуро Гатти-младший, найденный повешенным вчера в квартире в Мексике. Тем же способом, как 16 лет назад нашли его отца в Бразилии. Мои соболезнования матери Артуро-старшего, сестрам, братьям и дочери Софии".

Пока неизвестно, рассматривают ли следователи возможность насильственной смерти.

Гатти-младший, родившийся за десять месяцев до загадочной гибели отца, с шести лет занимался боксом и провел несколько любительских боев. Его тренер Мо Латиф подтвердил трагедию: "К сожалению, это не слух и не шутка. Артуро ушел".

Юноша поддерживал близкие отношения с Майком Тайсоном и, по словам наставников, планировал стать профессионалом.

Его отец, Артуро Гатти-старший, был одним из самых ярких боксеров своего времени, двукратным чемпионом мира и участником легендарной трилогии боев с Микки Уордом. В июле 2009 года он был найден мертвым в арендованных апартаментах в бразильском курортном городе Порту-де-Галиньяс.

Тело лежало в луже крови на кухне — с ранами и синяками, глубоким следом от ремня под подбородком и рассечением на затылке. Рядом находилась женская сумка с ремешком. В тот момент рядом с ним находились жена Аманда Родригес и их маленький сын.

Родригес была арестована по подозрению в убийстве, но через 18 дней освобождена: следствие объявило смерть самоубийством через повешение.

Однако многие друзья и родственники Гатти до сих пор не верят в эту версию. Независимое расследование, инициированное бывшим менеджером Пэтом Линчем, пришло к выводу, что боксер был сначала оглушен, а затем задушен ремешком. Эксперты также сообщили, что за месяц до смерти Гатти изменил условия страхового полиса, оставив все $3,4 млн жене и её семье — несмотря на то, что собирался подать на развод.

Позднее канадский коронер Жан Брошю признал, что из-за ошибок бразильской полиции невозможно достоверно определить, что именно произошло в ночь гибели чемпиона. Причиной смерти он назвал "асфиксию вследствие сжатия шеи".

Менеджер Линч в интервью Daily Mail заявил: "Зная его лучше, чем кто-либо в его взрослой жизни, вы никогда не убедите меня, что он покончил с собой в ту ночь в Бразилии. Никогда".

