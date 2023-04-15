"Спасибо, что не на мове". Новый пост Ломаченко вызвал упоение в России

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает постепенно превращать свой аккаунт в Instagram в филиал церковного информационного канала. Накануне знаменитый боксер опубликовал пост посвященный Страстной пятнице.

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Василий выложил небольшой фрагмент из голливудского фильма "Страсти Христовы", подписав его фразой христианского святого.

"Великая пятница спасительных страстей Господа Иисуса Христа. "Высшее наслаждение - ради Христа быть ненавидимыми, изгоняемыми, за веру в Бога терпеть всякое оскорбление и позор" - преподобный Макарий Великий. Мир всем с Богом", - написал Лома.

Так как аккаунт Ломаченко в Instagram заблокирован в Украине, то в комментарии пришли российские подписчики, завалив украинского боксера большим количеством восторженных сообщений.

"Вася, спасибо, что не на мове, иначе бы мы не поняли. Верю, что два братских народу в итоге будут вместе! Победа близка!" – пишут в комментариях адепты "русского мира".

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