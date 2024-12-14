Россию вышвырнули из мирового бокса, убрав ее флаг с главного чемпионского пояса реванша Усик – Фьюри. Видеофакт
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман представил обновленный пояс чемпиона мира по версии WBC. После изменений с "фасада" трофея удалили флаг России – его заменил флаг Саудовской Аравии.
На самом главном месте по прежнему расположена украинская символика. Кроме того пояс теперь имеет еще более округлую форму, что делает его большим по размеру, и вокруг логотипа флаги разных стран, не в три полоски, а в четыре.
Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук у себя в Instagram выложил детальное пояснение, что изменилось в трофее.
Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) прибыл в Эр-Рияд, где состоится реванш против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). На выходе из аэропорта в Саудовской Аравии украинца встречала толпа соотечественников.
В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!