Промоутер Усика рассказал о новом контракте с боксером и его гонораре российским журналистам

Сентябрьский бой за три чемпионских пояса в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен был стать последним по контракту украинца с его промоутером Александром Красюком. Однако спортсмен и его менеджер продолжили совместную работу.

Об этом Красюк рассказал в интервью популярному российскому сайту sports.ru. Также он заявил, что все цифры о гонораре Усика за бой с Джошуа не соответствуют действительности по той простой причине, что еще не все посчитали и прибыль не получена. А контракт как таковой Усик и промоутер даже не подписывали.

"Мы просто договорились о продолжении сотрудничества. Речь не идет о конкретных сроках или количестве поединков, которые проведет Саша. Главное, что мы вместе идем дальше", – сообщил Красюк.

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Также Красюк подтвердил, что старается получить максимальную прибыль для своего клиента. Исходя из этого будет выбираться место проведения реванша с британцем. При этом боксер некоторые финансовые операции ведет самостоятельно, в том числе своей промоутерской компании.

"У Усика есть достаточно много дел, которыми он занимается сам по себе. Мы принимаем участие в его карьере профессионального боксера и всем, что с этим связано. Конечно, мы общаемся с ним на тему его компании, я всегда рад помочь и подсказать. У него есть много партнеров, которые также помогают ему вести дела", – признался гендиректор K2 Promotions.

Кроме того, Красюк подтвердил, что промоутер чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри, знаменитый американец Боб Арум, готов приняться участие в организации объединительного боя в Киеве на "Олимпийском". Если, конечно, оба бойца в ближайших поединках сохранят свои пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри пообещал уничтожить Усика, назвав его мелким.