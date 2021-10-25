Промоутер Фьюри назвал соперника британца в следующем бою и возможную дату

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не собирается заканчивать карьеру и уже наметил себе ближайших соперников. Цыганский Король хотел бы встретиться с украинцем Александром Усиком, но понимает, что в ближайшее время это невозможно.

Об этом сайту Boxing News 24/7 рассказал промоутер британца Боб Арум. После нокаута Деонтея Уайлдера следующий раз выйти в ринг Фьюри планирует в марте 2022 года.

"Я часто общаюсь с Тайсоном. Он однозначно не собирается покидать бокс. Пока что остается открытым вопрос, когда он будет боксировать следующий раз. Думаю, что, скорее всего, это случится в марте", – предположил Арум.

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Среди главных кандидатов на бой со своим подопечным 89-летний Арум видит двух британцев.

"Пока что Диллиан Уайт не является обязательным претендентом, поскольку еще должен сойтись с Отто Валлином. Посмотрим, что у них получится. Я бы хотел, чтобы Фьюри следующий раз бился в Великобритании. А его потенциальные соперники – Диллиан Уайт или Джо Джойс", – подытожил Боб.

Напомним, что Уайт весной взял убедительный реванш у россиянина Александра Поветкина. 36-летний Джойс некоторое время значился претендентом на бой с Александром Усиком, но в итоге в июле побил французского ветерана Карлоса Такама. У Джозефа в профессионалах – 13 побед.

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В то же время Усик высказался о Фьюри: "Он много говорит".