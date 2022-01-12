'Это наша главная цель': промоутер Джошуа рассказал о переговорах с Усиком

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа, Эдди Хирн, подтвердил ведение переговоров с командой Александра Усика о реванше и наметил основную цель на ближайшее время. Украинец и бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO в супертяжелом весе хотят определиться с датой "файта".

Сам контракт не будет иметь "подводные камни", рассказал Хирн в комментарии для YouTube-канала Pitch Boxing. Также промоутер поделился впечатлением от представителей Александра.

"В команде Усика – хорошие и искренние люди, которые понимают ответственность за реванш с Джошуа. Они считают, что являются фаворитами в повторном бою. Вероятно, они думают, что могут справиться лучше на этот раз, но мы тоже верим в свои силы.

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Наша основная задача сейчас – до конца месяца выбрать дату поединка. Думаю, что Энтони откроет свой лагерь в конце январе или в первых числах февраля", – поведал Эдди.

"О контракте особо нечего говорить: он довольно стандартный. Усик был очень доволен пунктом о матче-реванше. Его команда очень на нем настаивала, поскольку очевидно, что он заработает много денег", – прямо сказал англичанин.

Напомним, в сентябре 2021 года украинец победил в Лондоне по очкам. Второе "свидание" с Джошуа ожидается в апреле 2022-го.

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