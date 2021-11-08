Промоутер дал мудрый совет Усику и Джошуа насчет Фьюри

Несмотря на то, что Александр Усик и Энтони Джошуа договорились о реванше, некоторые в мире бокса все еще надеются, что следующий бой украинец проведет с Тайсоном Фьюри. В частности, знаменитый американский промоутер Боб Арум обратился к Джошуа с призывом отказаться от повторной встречи с Усиком в ближайшее время, чтобы Александр мог провести объединительный бой с Фьюри.

В комментарии YouTube-каналу EsNews 89-летний Арум свое мнение обосновал тем, что Энтони стоит взять паузу перед следующим чемпионским поединком.

"Я считаю, что Джошуа нужен новый тренер. Ведь если он будет биться с Усиком так же, как и в первом бою, то они могут встречаться еще хоть сто раз, но украинец победит во всех!

Возможно, Энтони поможет новый наставник. Но сейчас я думаю, что ему было бы мудро не проводить незамедлительно реванш с Усиком, а позволить встретиться на ринге Александру с Фьюри. А уже победитель их противостояния пусть сойдется с Джошуа. В то же время для Энтони следует организовать промежуточный бой. В этих словах есть смысл, поэтому я надеюсь, что так и будет", – порассуждал Боб.

Видео дня

Интересно, что в понедельник, 8 ноября, промоутер украинского боксера-чемпиона Александр Красюк допустил, что Усик следующий раз может выйти на ринг именно против Фьюри. Правда, без каких-либо обоснований.

Как сообщал OBOZREVATEL, на реванш Усика и Джошуа оба промоутера Фьюри дали одинаковый прогноз.

Тем временем Александр Усик пришел в киевский супермаркет, сняв все на видео.

7 ноября Канело победил нокаутом и стал абсолютным чемпионом.