Президент WBO рассказал о ситуации с боем Джошуа – Усик

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсел прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг следующего боя украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

По словам главы WBО, если поединок Джошуа – Фьюри не состоится или отложится на конец года, WBO сделает все возможное, чтобы обязать Энтони Джошуа провести бой с Усиком.

"Мы работаем в этом направлении. Я не хочу говорить это на публику, но мы все еще на связи со всеми вовлеченными участниками. Мы не хотим что-то заявлять, потому что переговоры все еще продолжаются. Я не хочу ничего говорить, пока сделка не будет завершена", – сказал Валькарсел в интервью ютуб-каналу iFL TV, текст которого приводит Vringe.com.

Когда команде Усика сообщили, что они будут драться с Джойсом за временный титул это не сильно их обрадовало.

"Мы все еще действуем по разным сценариям. У Усика хотят, чтобы комитет принял решение. У нас есть власть сделать это, но мы не хотим останавливать бой за абсолютного чемпиона. Команда Усика, команда Джойса и другие стороны — мы все ждем. Все еще ведутся переговоры, со всеми участниками. Все участники знают, что происходит, включая команду Усика, команду Джошуа, Фьюри, всех промоутеров, менеджеров и бойцов. Как только у нас будет дата для Джошуа и Фьюри, тогда мы сможем применить остальную часть резолюции", – подытожил Валькарсел.

Как сообщал OBOZREVATEL,чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что у Александра Усика мало шансов на победу в поединке за временный титул WBO против Джо Джойса.

Напомним, что победитель поединка Усик – Джойс должен встретиться с победителем противостояния "Цыганского короля" и Энтони Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.