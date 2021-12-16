Появилось свежее необычное фото братьев Кличко

В последнее время братья Владимир и Виталий Кличко редко появляются на публике вместе. Однако в среду, 15 декабря, вечером появилось свежая фотография бывших чемпионов мира по боксу в супертяжелом весе.

Кадр на своей странице в Instagram опубликовал промоутер Александр Красюк, который заведует делами компании братьев K2 Promotions. Красюк составил компанию Владимиру и Виталию. "Только великие! Магия", – подписал Александр фото. На нем Кличко-младший и промоутер улыбаются, а Кличко-старший скорчил удивленную, но радостную рожицу и обнимает друзей.

Если нынешнего мэра Киева часто можно увидеть в столице и на телеэкранах, то Владимир не открывает подробности своей жизни, хотя находится в основном в Украине. Красюку же не первый раз удается сделать фотографию с Кличко.

Видео дня

Летом 2020 года Виталий и Владимир поделились снимком, на котором занимаются армреслингом.

Напомним, братья пообещали матери не проводить между собой боев, хотя иногда тренировались вместе.

Последний бой в профессионалах ныне 50-летний Виталий провел в 2012 году и ушел в ранге чемпиона мира по версии WBC. Владимир в 2015 и 2017 годах проиграл последние два поединка – британцам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. С тех пор занимается различными бизнес-проектами и воспитывает дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео спарринга 45-летнего Владимира Кличко.

В то же время промоутер Усика прокомментировал скандал с флагом Ломаченко.