Александр Усик на пресс-конференции перед боем с Джошуа говорил исключительно на украинском, поэтому после его победы я напишу на русском.

Я не поздравляю его с победой. Точнее не так. Он победил! Но я расстроен. Расстроен потому что Александр, как и другие наши звёзды спорта, эстрады, политики и иже с ними, стали умнее и смогли адаптироваться к ситуации. То, что Александр заговорил на украинском, то, что он поднял флаг и станцевал гопак, не изменит то, что он по-прежнему считает россиян не виноватыми в происходящем в Крыму и на Донбассе, что он говорит с ними только на удобные темы и не поднимает "политические", то, что он, как и раньше, будет молиться в тех храмах, в которых не отпевали наших погибших солдат.

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А теперь Саша стал чемпионом мира в тяжелом весе - и его слово стало ещё более ценным и весомым для молодых и неокрепших умов, которые смотрят на него и подражают ему.

Я не являюсь хэйтером Александра, и пиар мне на этом не нужен - у меня есть чем заниматься и как вы видите, пишу я редко. Но я - гражданин страны, которая 8-й год подряд потерпает от конченого соседа, который убивает моих сограждан, отбирает территории и, при этом, на всех своих федеральных каналах рассказывает, что это мы, украинцы, сами во всем виноваты. Ну а Александр в этой ситуации выбрал позицию молчать, молиться с ними за мир, в то время, как их солдаты на нашей земле убивают наших солдат, ну и, конечно, быть во Христе с русскими. Очень удобно.

Я не отнимаю ваше право радоваться победе Александра, ведь как спортсмен он действительно профессионал своего дела. Но лично я не буду петь ему оды. Он, конечно, победил, но как боксёр и не больше. Ведь сколько ты на украинском не говори, татухи с тризубами не бей, сколько ты флаг желто-голубой не поднимай, но в конце концов ты снова дашь интервью бондаренко или кому похлеще, потискаешь кореша шария и запоёшь о братстве с теми, кто убивает Украинцев.

На фото наш Разведчик, который знает цену "братства" с русскими.

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