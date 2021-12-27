Отец Ломаченко вошел в тройку лучших тренеров планеты

Отец и тренер знаменитого украинского боксера Василия Ломаченко претендует на награду лучшего тренера года 2021 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Анатолий Ломаченко остается неизменным наставником своего сына в течение всей его карьеры.

Официальный сайт WBA включил Ломаченко-старшего в короткий список из трех лучших тренеров планеты.

"У Анатолия Ломаченко был важный год: ему с Василием удалось вернуться на вершину бокса после травм и болезненного поражения. Теперь Лома вернул себе позицию на вершине рейтинга легкого веса и надеется сойтись с чемпионами в ближайшее время", – пишут на странице WBA.

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Кроме Ломаченко-старшего в тройку претендентов на приз вошел и Эдди Рейносо – наставник абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса. Такжесреди лучших Бен Дэвисон – тренер абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) англичанина Джоша Тейлора. Кроме того, Бен занимается с Дэвином Хэйни – чемпионом WBC в легком весе, возможным соперником украинца.

Имя победителя WBA объявит в начале 2022 года после голосования поклонников бокса в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван самый опасный соперник для Ломаченко: не Лопес и не Камбосос.

Как известно, Ломаченко отправил все свои олимпийские медали в Россию.