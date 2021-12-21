'Он же не со свастикой или флагом России вышел': друг Ломаченко оправдал поступок боксера

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик поделился своим мнением по поводу появления Василия Ломаченко на ринге с флагом Белгорода-Днестровского вместо стяга Украины после победы над Ричардом Комми. 34-летний уроженец Харькова, который живет в США, не считает, что его бывший партнер по сборной совершил нечто недостойное.

Об этом Гвоздик рассказал во время интервью на YouTube-канале Usachev TV, оценивая результат поединка в Нью-Йорке 11 декабря.

"Василий же не вышел с флагом России. Для Украины это сейчас болезненная тема. Или не появился, например, со свастикой, черепом и костями. Человек вышел с флагом своего города, который является частью Украины. В чем проблема? Душа у него так хочет", – объяснил поведение коллеги Александр.

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"Это его желание, с чем хотел, с тем и вышел. Даже если бы портрет своей жены вынес. Какая разница? Это его личное дело. А Белгород-Днестровский – это разве не Украина? Я в этом плане хейтеров не поддерживаю.

Человек проделал работу и вынес флаг города. Он кому-то что-то должен? И это не говорит, что Вася не поддерживает свою страну", – сказал боксер по прозвищу Гвоздь.

Также он отреагировал и на критику Васи по поводу истории с флагом со стороны Владимира Кличко.

"Как я понимаю, у Кличко и Ломаченко отношения не очень складываются. Вася – не большой фанат искусства Владимира Кличко, поэтому, возможно, Владимир сделал ответный шаг...

Для тех, кого это тревожит и кто на "жовто-блакитних" простынях спит, для тех вопрос флага имеет такое значение," – подытожил бронзовый призер Олимпиады-2012.

Напомним, Гвоздик завершил карьеру осенью 2019 года после поражения россиянину Артуру Бетербиеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик высказался о ситуации с Ломаченко: "Дырявые СМИ. Они врут".

Ранее Гвоздик дал прогноз, сколько еще боев проведет Ломаченко.