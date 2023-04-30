"Новые ломаченки". Украинский тренер по боксу похвастался, как его подопечные поют российскую песню. В сети негодуют

Известный украинский журналист Константин Андриюк у себя в Telegram-канале опубликовал письмо чиитателя, в котором рассказывается о ситуации в детской боксерской командой из Закарпатской области. На видео юные спортсмены из Рахова поют песню "Калым" российского исполнителя Мурата Тхагалегова.

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"Дети возвращаются с соревнований по боксу и орут на весь автобус российскую говно-песню "за тебя калым отдам", которую даже таксисты уже стесняются включать. Тренер Юрий Томаш радостно снимает и кичится в TikTok. Затем удивляемся ва*ности новых ломаченков", – приводит Андриюк тест сообщения подписчика.

В комментариях под постом пользователи возмущаются такими действиями наставника из Закарпатья.

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