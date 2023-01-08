Нокаут года? Чемпион мира по боксу потерпел сенсационное поражение и потерял титул. Видео

Чемпион мира по версии WBO в минимальном весе из Японии Масатака Танигучи (16-4, 11 КО) потерпел сенсационное поражение от претендента из Филиппин Мелвином Иерусалема (20-2, 12 КО). Встреча в Осаке завершилась досрочно.

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Танигучи, который перед поединком занимал третью позицию в рейтинге лучших бойцов дивизиона от The Ring, невнятно начал встречу, раз за разом пропуская удары. Иерусалем, даже не входивший в этот рейтинг, полностью доминировал в ринге.

Во втором раунде 28-летнему филиппинцу удалось провести идеальную двойку, отправив соперника в нокаут. Болельщики в комментариях заявили, что эта комбинация тянет на лучший нокаут 2023 года.

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