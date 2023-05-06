Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом. Видео

Перспективный украинский боксер Богдан Соболь (15-0, 7 КО) добыл уверенную победу шоу в латвийской Лиепае. 23-летний уроженец Макеевки деклассировал французского бойца Гастона Дуэ (9-5-2, 4 КО).

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Соболь с первых минут боя захватил инициативу и не дал оппоненту ни одного шанса. Уже в стартовом раунде наш соотечественник отправил соперника в нокдаун. Такая же ситуация повторилась и в 4-й трехминутке.

В пятом раунде Богдан левым хуком попал точно в печень Дуэ. Гастон "взял колено" и не смог подняться. Судья присудил победу украинцу техническим нокаутом.

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