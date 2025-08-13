Непобедимый украинский боксер победил в кровавом бою с нокдауном. Видео

Известный украинский боксер Даниил Лозан (15-0, 9 КО) в 1/4 финала Гран-при WBC одержал трудовую победу над представителем Казахстана Санатали Толтаевым (4-1, 2 КО). 6-раундовый поединок в Саудовской Аравии в лимите суперлегкого веса завершился раздельным решением судей.

Видео дня

С первых минут Толтаев пошёл вперёд, пытаясь задавить соперника агрессией, но левша Лозан хладнокровно встречал его точными контрударами. Во втором раунде украинец потряс оппонента левым боковым и отправил в нокдаун, после чего бой превратился в обмен мощными ударами.

Казахстанец, рискуя, всё чаще шёл в сближения, и в одном из эпизодов боксеры столкнулись головами — у Лозана открылось рассечение над левым глазом.

В пятом раунде повторное столкновение усугубило травму, и рефери остановил встречу, передав решение судьям. По итогам судейских записок (47-47, 48-46, 48-46) победа техническим решением досталась Лозану, который сохранил ноль в графе поражений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее известный украинский боксер Дмитрий Рыбалко (5-1-1, 2 КО) потерпел первое поражение в карьере. В Эр-Рияде на четвертьфинале Гран-при WBC в среднем весе 27-летнего уроженца Луганска, проживающего в Сплите (Хорватия) брутально нокаутировал канадский фаворит турнира Дерек Померло (14-0, 11 КО).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!