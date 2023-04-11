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Непобедимый боксер проиграл титул чемпиона мира убийственным нокаутом, побеждая по ходу боя по очкам. Видео

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
2,0 т.
Поединок завершился досрочно

Обладатель титула "временного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора из США потерпел (20-1-1, 13 КО) первое поражение в карьере. Бой на вечере бокса промоутерской компании Premier Boxing Champions против соотечественника Брайана Мендосы (22-2, 16 КО) завершился сенсацией.

Видео дня
Непобедимый боксер проиграл титул чемпиона мира убийственным нокаутом, побеждая по ходу боя по очкам. Видео

Фундора, который перед поединком был фаворитом, уверенно выигрывал и эту встречу, когда в 7-м раунде пропустил кошмарный боковой слева. Оглушенный чемпион секунда стоял неподвижно, получив еще один хук справа.

Американец как подкошенный рухнул на канвас, а судья сразу же остановил бой.

Непобедимый боксер проиграл титул чемпиона мира убийственным нокаутом, побеждая по ходу боя по очкам. Видео

После опубликования судейских записок оказалось, что Фундора побеждал со счетом 60:54, 60:54 и 59:55.

Непобедимый боксер проиграл титул чемпиона мира убийственным нокаутом, побеждая по ходу боя по очкам. Видео

Комментируя свой апсет Мендоса признался, что не собирается останавливаться на достигнутом и готов драться в любой весовой категории с любым претендентом.

Непобедимый боксер проиграл титул чемпиона мира убийственным нокаутом, побеждая по ходу боя по очкам. Видео

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