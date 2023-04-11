Непобедимый боксер проиграл титул чемпиона мира убийственным нокаутом, побеждая по ходу боя по очкам. Видео

Обладатель титула "временного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора из США потерпел (20-1-1, 13 КО) первое поражение в карьере. Бой на вечере бокса промоутерской компании Premier Boxing Champions против соотечественника Брайана Мендосы (22-2, 16 КО) завершился сенсацией.

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Фундора, который перед поединком был фаворитом, уверенно выигрывал и эту встречу, когда в 7-м раунде пропустил кошмарный боковой слева. Оглушенный чемпион секунда стоял неподвижно, получив еще один хук справа.

Американец как подкошенный рухнул на канвас, а судья сразу же остановил бой.

После опубликования судейских записок оказалось, что Фундора побеждал со счетом 60:54, 60:54 и 59:55.

Комментируя свой апсет Мендоса признался, что не собирается останавливаться на достигнутом и готов драться в любой весовой категории с любым претендентом.

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