Непобедимый боксер моргнул и проиграл 'диким нокаутом' в первом раунде. Видео

Непобедимый доминиканский боксер Эридсон Гарсия (17-1, 11 КО) потерпел неожиданное поражение от американца Джордана Уайта (15-1, 11 КО) в главном поединке вечера ShoBox: The New Generation. Поединок в рамках второго полулегкого веса выявился сверхскоротечным.

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С первых секунд боя Гарсия попытался захватить центр ринга, работая первым номером. Его соперник не форсировал события, выжидая удачного момента, который случился на 1:57 первого раунда.

Доминиканец увлекся атакой, пропустив короткий левый боковой, сваливший его на канвас. Этот удар организаторы у себя в Instagram назвали "диким".

Под видео с нокаутом шокированные болельщики оставляют десятки восторженных комментариев.

"Черт. Гарсия был непобедим. А потом он моргнул, и... его больше не стало", "Я никогда не видел такого удара", – признаются юзеры.

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