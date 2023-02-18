Непобедимого украинского супертяжа нокаутировали ''чудовищным ударом'' в чемпионском бою. Видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Дмитрий Безус (10-1, 4 КО) потерпел первое поражение в карьере. В Лондоне в бою за вакантный пояса чемпиона Европы по версии WBO 33-летний уроженец Северодонцека был нокаутирован местным бойцом Дэвидом Аделее (11-0, 10 КО).

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Британец начал встречу на арене York Hall первым номером, доминируя в ринге и делая акцент на левый боковой. Украинец пытался перехватить инициативу, часто опрометчиво бросаясь без защиты на соперника. В одну из таких атаку Безус пропустил на сближении джеб, который отправил нашего соотечественника в нокдаун.

На последних раундах украинский супертяж пропустил неприятный апперкот, но Дмитрия спас гонг.

Второй отрезок начался с тяжелых атак Аделее. Вновь Безус начал сближаться, пропустив двойку в корпус и в челюсть, которая вырубила украинца. Судья решил остановить встречу. Британские сми назвали победный левый боковой своего боксера "чудовищным ударом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Безус в октябре прошлого года добыл тяжелую победу над чехом Лукасом Вакером (3-2, 2КО). Наш боксер смог подняться с нокдауна во 2-м раунда.

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