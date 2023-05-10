На шоу Пакьяо боксер выиграл бой у непобедимого соперника и умер

Филиппинский боксер Кеннет Эгано (7-1, 3 КО) скончался от травм, полученных в бою на боксерском турнире Мэнни Пакьяо "Удар за ударом". 22-летний спортсмен нанес первое поражение Джейсону Факуларину (4-1, 4 КО) в восьмираундовом поединке в Кавите, Филиппины, однако услышать свое имя как победителя, не успел.

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Эгано потерял сознание еще до того, как диктор на ринге подтвердил его победу по очкам. Боксера срочно доставили в больницу, где позже он впал в кому из-за кровоизлияния в мозг.

Сообщается, что Пакьяо согласился покрыть все медицинские расходы, однако врачи не смогли спасти спортсмена. Через 4 дня было объявлено, что 22-летний Кеннет умер.

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