Майк Тайсон объявил дату третьего боя с Холифилдом

Легендарный Майк Тайсон заявил, что его третий поединок против соотечественника Эвандера Холифилда состоится 29 мая.

Как сообщает издание BadLeftHook, об этом бывший чемпион мира в тяжелом весе объявил во время прямого эфире на странице HauteLiving в Instagram.

"Я хочу, чтобы все знали о том, что мой третий бой против Холифилда состоится. Нам осталось утрясти маленькие детали соглашения. Эвандер – скромный парень, который верит в бога, как и я. Я выиграю бой 29 мая", – сказал Тайсон.

Отметим, что совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что "Железный Майк" отказался от гонорара на сумму 25 миллионов долларов за поединок с Холифилдом. В команде Эвандера заявили, что запросы американца являются слишком завышенными.

Напомним, что два предыдущих противостояния между боксерами состоялись в 1996 и 1997 годах. Сначала Холифилд нокаутировал соперника в 11-м раунде, а затем состоялся скандальный реванш, в котором Тайсон откусил сопернику часть уха и был дисквалифицирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года "Железный Майк" вернулся на ринг, встретившись с другим легендарным боксером Роем Джонсом-младшим.