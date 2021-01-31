Майк Тайсон назвал "рецепт катастрофы" для Джошуа в бою с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон, комментируя предстоящий поединок между Джошуа и Тайсоном , заявил, что предсказуемость ударов обернется большими проблемами для Энтони.

Экс-боксер будет болеть за Фьюри, тем более, что отец Фьюри был большим поклонником Тайсона и назвал в свое время сына в его в честь.

"Это очень интересно, Джошуа - мастерский панчер. Но вы можете предвидеть его удары, он просто телеграфирует сопернику о том, куда будет бить. И это настоящий рецепт катастрофы, если вы сражаетесь с Тайсоном Фьюри и сообщаете о своих ударах парню с ростом больше двух метров", – сказал Майк Тайсон в интервью Эдди Хирну в своем подкасте BBC No Passion, No Point, текст которого приводит boxingscene.com.

Тайсон считает, что нынешняя ситуация в супертяжелом весе великолепна – в дивизионе много талантов.

"Я думаю, что в дивизионе много великих бойцов в тяжелом весе. Любой, кто говорит, что это плохой дивизион, просто завидует. Сейчас положение просто захватывает", – сказал Тайсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, стороны Фьюри и Джошуа практически договорились о двух боях. Первый должен состояться в мае или июне.

В прошлом месяце Джошуа сохранил титулы WBO, IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе, нокаутировав обязательного претендента Кубрата Пулева.

Фьюри в феврале 2019 года остановил Деонтэя Уайлдера в семи раундах, завоевав титул WBC.