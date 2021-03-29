Лопес поблагодарил Ломаченко и тут же его послал

Американский абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поблагодарил украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) за полученный опыт во время подготовки к бою с ним и в самом поединке.

Об этом сам боксер из США заявил в интервью TMZSports. При этом он обматерил своего бывшего соперника.

"Конечно, я многому научился у Ломаченко. Я выношу что-то полезное из каждого боя, но у Ломаченко научился многому. Мы делали определенные вещи в тренировочном лагере перед поединком, я уже знал, что буду делать. Но действительно я много взял у него. Так что спасибо, Лома. Пошел ты нах**, но спасибо", – сказал Лопес.

Напомним, Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей в поединке, который прошел 17 октября минувшего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арума назвал следующего соперника Василия Ломаченко и дату боя.