Ломаченко встретили в Украине цветами после боя с Комми. Видео

Украинец Василий Ломаченко не стал задерживаться в США после победы над Ричардом Комми в бою за звание Интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO, который прошел утром по киевскому времени в воскресенье, 13 декабря. Уже на следующие сутки боксер прилетел на родину.

На совместной странице Ломаченко и Усика в Instagram уже появилось видео, как 33-летнего спортсмена из Белгорода-Днестровского встретили на родине. Боксер вместе с отцом прошел через VIP-терминал, где его тепло встретили работники таможни и погранотряда и подарили два букета красных роз.

Лома принял цветы и поблагодарил за подарки.

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Напомним, чей флаг Ломаченко вынес в ринг вместо украинского и спровоцировал громкий скандал. Поступок боксера вызвал много негативных отзывов.

После 16-й победы в профессиональном боксе Василий надеется провести чемпионский поединок против Джорджа Камбососа. Австралиец недавно победил по очкам американца Теофимо Лопеса – обидчика Ломы.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы лучшие моменты боя Ломаченко - Комми.