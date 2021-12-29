Ломаченко снова с флагом Белгорода-Днестровского обратился к фанатам

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко второй раз появился в соцсетях за три недели после боя с Ричардом Комми в Нью-Йорке. Сперва бывший чемпион мира выложил видео российского телеканала, а в среду, 29 декабря, написал короткое обращение к своим поклонникам.

На своей странице в Instagram 33-летний Лома снова опубликовал фотографию с флагом своего родного города – Белгорода-Днестровского. Василий на английском попросил болельщиков ответить, с кем они хотят увидеть его бой в 2022 году?

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Та же самая картинка появилась и на странице медиа-платформы DAZN, которая ведет трансляции вечеров бокса. За час свои "лайки" новому посту поставили около 16 тысяч подписчиков, а около 500 написали комментарии.

В соперники Ломаченко чаще всего предлагают австралийца Джорджа Камбососа, который недавно победил американца Теофимо Лопеса по очкам и отобрал у него три чемпионских пояса. Реже звучат имена чемпионов по другим версиям Джервонты Дэвиса и Дэвина Хэйни. Некоторые до сих пор жаждут увидеть реванш Василия с Лопесом.

Напомним, Владимир Кличко о решении Ломаченко по флагу Украины высказался очень резко: "Что за черт? Представлял ли он страну?"

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Ломаченко вошел в тройку лучших тренеров планеты.

Тем временем промоутер Ломаченко Боб Арум назвал скучным непобедимого российского чемпиона мира.