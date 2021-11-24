Непобедимый чемпион не обошел Усика в боксерском рейтинге после эффектной победы

Звездные украинские боксеры-кумовья Александр Усик и Василий Ломаченко сохранили места в десятке лучших табеля о рангах авторитетного боксерского журнала The Ring. Изменения произошли после очередных боев.

Лучшим по версии The Ring вне зависимости от весовой категории остается британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, который владеет поясом по версии WBC.

Приятно, что наш чемпион по трем версиям Усик сохранил вторую позицию, несмотря на убедительную победу американца Теренса Кроуфорда над Шоном Портером. Хотя, например, ресурс BoxRec поднял Кроуфорда выше Александра.

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Бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко по версии The Ring остался на девятой строчке. Тогда как некоторые сайты убрали его далеко за пределы ТОП-10. Так недавно Усика поставили на пятое место в рейтинге ESPN, а Васе место нашлось лишь в четвертом десятке.

К слову, журнал The Ring даже имеет собственный чемпионский пояс, который вручает бойцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика рассказал о новом контракте с боксером российским журналистам.

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Напомним, второй после Усика украинский боксер сразится с россиянином Гассиевым.