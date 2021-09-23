Кличко будет поддерживать Усика в Лондоне во время поединка с Джошуа

Мэр Киева, вечный чемпион WBC Виталий Кличко будет поддерживать Александра Усика в Лондоне во время поединка с Энтони Джошуа. Бой состоится в субботу, 25 сентября,

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала "Киев" в четверг, 23 сентября. Он выразил убеждение, что этот бой станет самым сложным в спортивной карьере Усика.

"Александр Усик будет боксировать против Джошуа. Считаю, что это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Александра. Поэтому, держим за него кулаки. И надеемся, что в субботу будет поднят победный флаг Украины и будет звучать победный гимн Украины. Не только в Лондоне, но и во всех странах мира, где будет трансляция. Я буду в Лондоне, чтобы поддержать Александра", – сказал Виталий Кличко.

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Отметим, украинец Усик 25 сентября проведет бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. В Лондоне наш соотечественник сразится за титулы британца Энтони Джошуа. На кону будут стоять пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Поединок примет стадион "Тоттенхэм Хотспур", на котором смогут присутствовать до 60 тысяч зрителей.