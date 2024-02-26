'Какие идиоты': отец Фьюри набросился на команду Усика из-за 'жены Тайсона со сковородкой'

Отец обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) Джон возмутился высказываниями представителей команды Александра Усика (21-0, 14 КО), которые поставили под сомнение правдивость травмы британца, что привело к срыву поединка 17 февраля. Он назвал подобные высказывание глупыми и, в частности, версию о том, что рассечен6ие боксеру нанесла жена Пэрис.

Об этом Фьюри-страший заявил в интервью проекту Free Bets, пишет портал Express.co.uk. По его словам, рассечение его сына связано исключительно со спаррингом, а сам Тайсона находился за 2,5 недели до боя с Усиком в потрясающей форме, что привело бы якобы к поражению украинца.

"Это абсолютная чушь, это глупо, и они просто выставляют себя глупыми. Они ставят себя в неловкое положение такими обвинениями. Они думали, что увидят Тайсона, который не тренировался. Но я видел, в какой форме находился Тайсон. Они волнуются, они всегда волновались. Усик сказал, что не может драться в апреле, потому что это мешает его графику тренировок. Тайсон будет готов. Готов ли Усик? Сказать, что жена Тайсона ударила его сковородкой… Какие идиоты", – сказал Фьюри-старший.

После переноса поединка Усика и Фьюри на 18 мая были названы главные причины, почему Тайсон не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца. В команде Александра назвали боксера, который станет заменой британцу в случае отказа того выходить на ринг. В то же время в обновленном контракте на бой соперникам был выставлен многомиллионный штраф.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Президент Всемирного боксерского совета (WВС) Маурисио Сулейман выступил с идеей кардинально изменить работу судей на бое Усика и Фьюри. Кроме того, глава организации предложил использовать во время поединка систему видеоповторов. Также он ответил на вопрос, могут ли Тайсона лишить чемпионского пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что британец вернулся к подготовке. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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