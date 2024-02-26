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"Какие идиоты": отец Фьюри набросился на команду Усика из-за "жены Тайсона со сковородкой"

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
1,0 т.
'Какие идиоты': отец Фьюри набросился на команду Усика из-за 'жены Тайсона со сковородкой'

Отец обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) Джон возмутился высказываниями представителей команды Александра Усика (21-0, 14 КО), которые поставили под сомнение правдивость травмы британца, что привело к срыву поединка 17 февраля. Он назвал подобные высказывание глупыми и, в частности, версию о том, что рассечен6ие боксеру нанесла жена Пэрис.

"Какие идиоты": отец Фьюри набросился на команду Усика из-за "жены Тайсона со сковородкой"
"Какие идиоты": отец Фьюри набросился на команду Усика из-за "жены Тайсона со сковородкой"

Об этом Фьюри-страший заявил в интервью проекту Free Bets, пишет портал Express.co.uk. По его словам, рассечение его сына связано исключительно со спаррингом, а сам Тайсона находился за 2,5 недели до боя с Усиком в потрясающей форме, что привело бы якобы к поражению украинца.

"Какие идиоты": отец Фьюри набросился на команду Усика из-за "жены Тайсона со сковородкой"

"Это абсолютная чушь, это глупо, и они просто выставляют себя глупыми. Они ставят себя в неловкое положение такими обвинениями. Они думали, что увидят Тайсона, который не тренировался. Но я видел, в какой форме находился Тайсон. Они волнуются, они всегда волновались. Усик сказал, что не может драться в апреле, потому что это мешает его графику тренировок. Тайсон будет готов. Готов ли Усик? Сказать, что жена Тайсона ударила его сковородкой… Какие идиоты", – сказал Фьюри-старший.

"Какие идиоты": отец Фьюри набросился на команду Усика из-за "жены Тайсона со сковородкой"
"Какие идиоты": отец Фьюри набросился на команду Усика из-за "жены Тайсона со сковородкой"

После переноса поединка Усика и Фьюри на 18 мая были названы главные причины, почему Тайсон не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца. В команде Александра назвали боксера, который станет заменой британцу в случае отказа того выходить на ринг. В то же время в обновленном контракте на бой соперникам был выставлен многомиллионный штраф.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

"Какие идиоты": отец Фьюри набросился на команду Усика из-за "жены Тайсона со сковородкой"
"Какие идиоты": отец Фьюри набросился на команду Усика из-за "жены Тайсона со сковородкой"

Президент Всемирного боксерского совета (WВС) Маурисио Сулейман выступил с идеей кардинально изменить работу судей на бое Усика и Фьюри. Кроме того, глава организации предложил использовать во время поединка систему видеоповторов. Также он ответил на вопрос, могут ли Тайсона лишить чемпионского пояса.

"Какие идиоты": отец Фьюри набросился на команду Усика из-за "жены Тайсона со сковородкой"

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что британец вернулся к подготовке. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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