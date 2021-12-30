Гассиев не выдержал спарринга с Кличко, сбежав на следующий же день

Знаменитый украинский супертяж Владислав Сиренко (19-0, 16 КО), рассказывая о своих тренировочных боях с Владимиром Кличко отметил их жесткость. По словам нашего 26-летнего чемпиона WBC, спарринги с Владимиром Владимировичем выдерживали единицы.

В качестве примера Сиренко привел историю с россиянином Муратом Гассиевым, который приехал в Майами на один из сборов Кличко и самым первым встал в ринг с украинцем.

"На следующий день мы Мурата больше не увидели И в Австрию прилетал англичанин тоже провел один спарринг и уехал. Я неоднократно бывал в лагере у Владимира Кличко. Это правда, что у него все жестко", – цитирует Сиренко fanday.net.

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Сиренко считает, что Кличко подходил его уровень боя, поэтому Влад регулярно получал приглашения в тренировочный лагерь легендарного чемпиона.

"Генеральный директор К2 Красюк меня спрашивает: "Хотел бы поехать к Владимиру Кличко на спарринги?" Я согласился, он говорит: "Сейчас отправляем Вове видео, если ему понравится, поедешь". Вот так все и получилось. Владимир посмотрел, перезвонил и дал добро. Я приехал посреди сбора, всего лишь на полторы недели, но, видимо, все понравилось, и на следующий сбор я уже приезжал с самого начала", – подытожил Сиренко.

Также Владислав вспомнил тренировки и с Александром Усиком. У них была общая промоутерская компания К2 Promotion поэтому Сиренко и Усик неоднократно боксировали.

Сиренко у Усика пробыл неполный сбор и в 2017 году, когда крымчанин победил Марко Хука, защитив титул чемпиона WBO.

Напомним, что свой крайний бой Сиренко провел в Броварах против соотечественника Андрея Руденко. Поединок завершился в 6-м раунде победой Влада.

Судья остановил поединок, так как 38-летний Руденко то и дело повисал на шее у доминировавшего Сиренко.

До этого Сиренко в эффектном стиле добыл победу в поединке против россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО).

Поединок, который прошел в столице Франции Париже, был завершен уже в первом раунде.