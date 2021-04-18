Фьюри рассказал, как собирается "не сложно победить" Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что для того, чтобы победить обладателя поясов IBF, WBO, WBA, IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) достаточно ударить его несколько раз по лицу и он упадет.

Фьюри считает, что у его соотечественника нет самого большого сердца, он не самый прочный, и по нему не так уж сложно попасть.

"Это довольно не сложно. Когда я это сделаю, все закончится довольно быстро. Это было важно для меня около года назад, когда он был не побежден, но я видел, как его нокаутировали раньше. Это убирает вишенку с торта. Перед поражением от Руиса люди думали, что у него есть шанс против меня. Теперь, если вы посмотрите на все эти боксерские форумы, все голоса и прочее, это на 90% в мою пользу. Я действительно люблю вызовы. Когда люди не думают, что я могу побеждать в схватках, тогда я принимаю вызов", – заявил Цыганский король в интервью furyjoshua.com.

"Энтони Джошуа, он британский парень, у него есть несколько поясов, так что мы сделаем бой, и я покажу вам, что настоящий мужчина делает с фальшивым", – добавил Тайсон.

Фьюри в настоящее время находится в лагере в Лас-Вегасе, готовясь к бою с Джошуа. Он не дрался с тех пор, как уничтожил Деонтэя Уайлдера в их матче-реванше в феврале 2020 года.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.