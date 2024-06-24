Федерация, которая хочет отобрать пояс у Усика, вернула российских боксеров

Международная федерация бокса (IBF) сняла санкции с российских спортсменов и вернула их в свои рейтинги после исключения в феврале 2022 года. Организация якобы приняла это решение в последние недели, однако официально его не комментировала.

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Об этом информирует пропагандистское информационное агентство ТАСС. "С российских боксеров сняты ограничения, они могут входить в рейтинги", – заявил представитель федерации.

В обновленных рейтингах IBF действительно присутствуют пять россиян. В легком весе, где чемпионским поясом организации владеет украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО), на шестой строчке располагается Заур Абдуллаев (19-1, 11 КО), который только один раз боксировал за пределами РФ.

Во втором среднем весе второе место занимает Владимир Шишкин (16-0, 10 КО), а сразу три представителя страны-агрессорки значатся в рейтинге полутяжелого веса – Али Исмаилов (21-15-1, 15 КО), Имам Хатаев (7-0, 7 КО) и Василий Войцеховский (13-0, 7 КО).

Отметим, что президент IBF Дэррил Пиплс как минимум до 2020 года вел активные дела с главой российского бокса Умаром Кремлевым. В начале июня IBF сделала официальное заявление по вопросу лишения пояса украинского суперчемпиона Александра Усика (22-0, 14 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал боксера, который наносил ему самые сильные удары во время боя.

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