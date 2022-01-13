'Это мерзко': на промоутера Ломаченко подали в суд за расизм на миллионы

На знаменитого американского промоутера бокса Боба Арума подал в суд его бывший подопечный в компании Top Rank Теренс Кроуфорд. Непобедимый боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) обвиняет 90-летнего оппонента в проявлениях расизма по отношении к нему.

Об этом пишет сайт BoxingScene. 34-летний чемпион мира по версии WBO (29 КО в 38 боях) подал в суд иск на Арума с требованием выплатить 10 миллионов долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. Документ состоит из 23 страниц текста.

"Арума сейчас считают просто сварливым белым стариком, поскольку он продолжает делать расистские заявления и целенаправленно наносить ущерб репутации темнокожих боксеров.

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Это связано с тем, что бойцы, имеющие контракты с Top Rank, опасаются говорить и лишиться возможности драться в течение 5-7 лет", – высказался Кроуфорд по отношению к промоутеру знаменитого украинца Василия Ломаченко.

Впрочем, Боб не стал отмалчиваться и сразу же ответил.

"Иск Кроуфорда против Top Rank – поверхностный. Его мерзкие обвинения в расизме – безрассудны и беспочвенны. Он и его адвокат об этом знают.

Всю свою карьеру промоутера я провел среди темнокожих боксеров-чемпионов, латиносов и других "цветных". Я не сомневаюсь, что суд оценит иск Кроуфорда как попытку вымогательства", – уверенно заявил Арум, юрист по образованию.

Кстати, как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира Джордж Камбосос поставил Ломаченко в очередь: "Он свое получит".