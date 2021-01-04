Если будет еще один бой с Ломаченко, мы его нокаутируем, – Лопес-старший

Отец и тренер Теофимо Лопеса (16-0, 12КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын нокаутирует украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), если состоится второй поединок между боксерами.

При этом в интервью каналу Johnny Faraće на YouTube он отметил, что не видит смысла в проведение реванша с Ломаченко.

"Если мы снова подеремся с Ломой, то это будет шаг назад. Мы уже сделали то, что должны были сделать. Если у нас будет еще один бой с Ломаченко, то мы отправим его в нокаут, поскольку в этот раз он пойдет вперед, и мой сын его сломает. Вы видели, что Теофимо сделал с ним в 12-м раунде. Мой сын мог сделать это в восьмом или девятом раунде, но он решил этого не делать", – сказал Лопес-старший.

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе,

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко назвал нереальным проведение матча-реванша с Теофимо Лопесом.