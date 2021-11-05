Еще один претендент на реванш с Усиком дает советы Джошуа

Пока Александр Усик думает о повторном бое с Энтони Джошуа, нашелся еще один боксер, который хочет провести с украинцем реванш. Американец Майкл Хантер в апреле 2017 года потерпел единственное поражение в 22 боях на профессиональном ринге и теперь не против сразиться с Усиком снова.

Об этом 33-летний уроженец Калифорнии рассказал Sky Sports. После поражения от крымчанина в "крузервейте" (до 91 кг) Хантер перешел в супертяжелый вес, где добыл восемь побед и разошелся ничьей с россиянином Поветкиным.

"Вряд ли кто-то другой, кроме Усика, захочет выйти против меня на ринг. Наличие поясов в руках Александра дает мне шанс. Именно для этого я остаюсь в боксе. Я хочу проводить бои с самыми сильными бойцами и стать абсолютным чемпионом мира", – заявил Майкл.

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При этом Хантер поведал, что может многому научить Энтони Джошуа после поражения от Усика.

"После победы на Олимпийских играх Энтони продолжает расти. Он знает правила, но не чувствует, как применять законы боя. Я думаю, что смогу его научить многим вещам и показать, как их использовать. Джошуа сможет добиться успеха и отомстить в реванше", – считает американец.

Пока же Хантеру придется подождать второго поединка украинца с британцем, а тогда уже заявлять о своем желании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик сказал, когда ждать реванш с Джошуа.

Ранее боксер из Зимбабве умер после нокаута.