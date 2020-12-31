Экс-тренер Усика назвал "адом" последний лагерь с украинцем

Знаменитый экс-тренер Александра Усика Джеймс Али Башир признался, что был не очень счастлив во время последнего тренировочного лагеря с украинцем.

Он еще до его окончания понял, что не сможет продолжать сотрудничество с нашим соотечественником. Вместе с американцем Усик стал чемпионом мира в крузервейте, но в 2017-м объявил о расставании с тренером.

"Мне было бы очень сложно вернуться к той ситуации, в которой я оказался. В нашем последнем тренировочном лагере я был не очень счастлив. Для меня это был ад. Мы проводили первую защиту титула против Табисо Мчуну, и на протяжении всего лагеря я чувствовал, что атмосфера не была хорошей. Я спросил у Усика: "Что-то не так?" Он ответил: "Нет". Можно что-то сказать, но действия сильно расходились со словами. Я тогда пришел к выводу, что если он и не откажется от моих услуг, я уйду сам, поскольку не могу работать таким образом", – цитирует слова Али Башира издание fightnews.info.

Отметим, что кроме Усика американец тренировал Владимира Кличко, а сейчас работает с другим нашим соотечественником Владиславом Сиренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джеймс объяснил, почему прекратил сотрудничество с Александром.