Джошуа: я приближаюсь к окончанию карьеры

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Энтони Джошуа заявил, что собирается закончить карьеру через пять лет.

В интервью изданию SkySports британец признался, что его время в профессиональном боксе подходит к концу. Он посоветовал Тайсону Фьюри, который может стать его следующим соперником, также задуматься об этом вопросе.

"Это уже далеко не начало. Я приближаюсь к окончанию профессиональной карьеры. Я – не тот человек, который живет исключительно сегодняшним днем. Я всегда думаю наперед, поэтому и говорю об этом. Моя карьера будет продолжаться еще пять лет, то есть на протяжении олимпийского цикла и еще непродолжительного времени после этого. Когда состоится следующая Олимпиада, я буду ее заканчивать, а в супертяжелый вес ворвется новое поколение боксеров. Фьюри намного дольше меня находится в профессионалах, ему тоже нужно задуматься над тем, чтобы остановиться", – поделился своим мнением Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подробно рассказал о том, как проходят переговоры об организации поединка между Энтони и Тайсоном Фьюри.