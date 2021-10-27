Джошуа позвал Фьюри в свой лагерь перед реваншем с Усиком

Британский супертяж Энтони Джошуа уже начал готовиться к повторному поединку с украинцем Александром Усиком. 32-летний боксер из Уотфорда побывал в США, где нашел нового тренера, а потом дал большое интервью.

В частности, в разговоре с журналистом YouTube-канала iFL TV Джошуа полушутя полусерьезно сообщил о желании встретиться с Тайсоном Фьюри на тренировках.

"Я буду рад увидеть Фьюри у себя в зале. Добро пожаловать! Мы даже можем провести спарринг. Возможно, это будет самый простой способ сойтись с ним в ринге.

А если честно, я с удовольствием увижу его в своем зале. Он – больше, чем желанный гость. Тайсон может просто зайти в зал и дать мне несколько советов", – с улыбкой сказал Энтони.

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А затем похвалил Фьюри за победный поединок с Деонтеем Уайлдером.

"Это была отличная работа. Хотя сам бой получился непростым. Но в этом и есть вся соль. Тайсон теперь понял, каково это – быть чемпионом мира и защищать свой титул. Он прошел сквозь огонь и воду", – высказал мнение Эй-Джей.

Реванш Джошуа и Усика ожидается в марте 2022 года.

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